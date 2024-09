Avellino, Pazienza: "Faccio fatica a rimproverare qualcosa ai ragazzi" "Il gol della Cavese con un episodio assurdo. Bravi a non uscire dalla partita"

"Dopo una non-vittoria non è facile spiegarlo, ma faccio fatica a rimproverare qualcosa alla squadra". Così Michele Pazienza si è espresso al termine di Cavese-Avellino 1-1: "Ci abbiamo provato in diverse situazioni, abbiamo avuto dieci minuti di difficoltà e inserendo Llano cambiando fascia per D'Ausilio abbiamo rialzato il baricentro. Poi è arrivato il gol della Cavese con un episodio assurdo. L'arbitro ha perso il controllo della gara. È stato un episodio clamoroso. Ci siamo espressi con educazione ed essere espulsi così senza offendere nessuno, chiedendo solo di guardare con attenzione e di riflettere, fa male. La squadra è rimasta comunque in partita nonostante l'episodio clamoroso subito e sulla catena di sinistra abbiamo trovato la soluzione per il gol".

"Sul loro gol errore clamoroso dell'arbitro"

"Si fa fatica a trovare l'episodio utile per cambiare la partita. Abbiamo provato a cambiare con qualche centimetro in più con Vano. Dobbiamo trovare quella soluzione utile per l'assist e per il gol, la giocata o un calcio di punizione. Anche su un fallo subito da Rocca non è piaciuta la decisione arbitrale. Stiamo lavorando per trovare fiducia ed episodio. C'è rammarico. La contestazione? La rabbia che emerge sui social è normale. Funziona così, lo sappiamo, ma dobbiamo restare lucidi e la squadra sta crescendo. Dopo il colpo subito in maniera clamorosa e ingiusta, la squadra ha trovato la forza per spingere e trovare la soluzione cercata più volte lungo la gara".