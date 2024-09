Avellino: ripartenza immediata tra i dubbi di un avvio flop La reazione solo per evitare la sconfitta in un nuovo match senza acuti

Ripresa in questi minuti al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino con Michele Pazienza che non sarà in panchina in virtù della squalifica che sarà commitata dal giudice sportivo per l'espulsione rimediata nel finale contro la Cavese, ieri sera al "Lamberti". Rosso per il tecnico, per il suo vice, Antonio La Porta, e nel corso della sfida anche per il preparatore atletico, Leandro Zoila. L'Avellino dovrà definire la soluzione per il primo allenatore nella distinta per il match contro il Latina, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Potrebbe essere Claudio Rapacioli, il preparatore dei portieri, a sostituire Pazienza per la prossima gara.

Da sabato il primo tour de force

Nel frattempo, dal campo si confermano tutti i dubbi di un avvio flop con il primo tour de force all'orizzonte. Sabato il Latina, martedì 24 la Turris in trasferta per il primo turno infrasettimanale, domenica 29 il Foggia tra le mura amiche: ecco il calendario biancoverde con il gruppo ancora a caccia di una vittoria in campionato. Quattro turni con tre pareggi di fila e un esordio choc: quanto immaginato per la candidata alla promozione diretta non si è concretizzato. Il gol di Gabriele Gori al 95' hanno limitato i danni in un derby aperto al minuto 88 dalla rete di Pasquale Marranzino, nato dal mancato fischio dell'abitro Abdoulaye Diop per il fallo su Patrick Enrici, e chiuso con il colpo di testa del fiorentino che ha evitato il secondo ko in campionato, ma non la fase complicata e di mancata reazione del gruppo. È questo l'aspetto centrale dopo 360 minuti di stagione regolare.

Programma allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Lunedì ore 11 (porte chiuse)

Martedì ore 17 (porte chiuse)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 17 (porte chiuse)

Venerdì ore 17 (porte chiuse)