Avellino, quanti errori: 0-0 con la Turris. Si conferma il silenzio stampa Errore clamoroso di Vano al minuto 83: 6 turni, 4 pareggi e 2 sconfitte per gli irpini

Pari a reti bianche nel derby: 0-0 tra la Turris e l'Avellino al "Liguori" con tanti rimpianti per i biancoverdi, vicinissimi al vantaggio in più occasioni e in particolar modo all'83' con Vano che di testa non ha trovato lo specchio con l'ex Marcone battuto. Dopo 6 turni di campionato gli irpini si ritrovano senza vittorie (4 pareggi e 2 sconfitte). Buon esordio per Biancolino in panchina, ma con il rammarico di non aver centrato i tre punti. L'Avellino conferma il silenzio stampa: nessun tesserato parlerà al termine del match.

Primo tempo

Biancolino punta sul 4-3-1-2 con Rigione in difesa, la sorpresa Mutanda in mediana e D'Ausilio trequartista alle spalle di Gori e Redan. Nemmeno un minuto e l'ex Triestina ha la chance dell'1-0, ma spreca girando la sfera all'ex Marcone. L'errore blocca ulteriormente Redan. L'Avellino gestisce il ritmo, al 23' la Turris va vicina al vantaggio due volte con Nocerino: sulla seconda occasione salva Iannarilli. Risposta biancoverde con Sounas e D'Ausilio: l'ex Cerignola sfiora l'1-0. Nel finale Marcone si fa trovare pronto sui nuovi tentativi biancoverdi (Cancellotti ammonito).

Secondo tempo

Al 51' di nuovo lupi pericolosi con una serie di rimpalli in area, ma non risolta dalla giocata decisiva. Al quarto d'ora della ripresa altra grande chance con Marcone e Ndiaye a cancellare il colpo di testa di Frascatore. Al 64' dentro Vano e De Cristofaro per Redan e D'Ausilio. Al 78' Vano trova il muro Marcone, ma cinque minuti la punta biancoverde non centra lo specchio a portiere battuto: errore gigantesco. Al 90' dentro Liotti per Frascatore con 3' di recupero: il tempo per l'ammonizione di Sounas e la punizione battuta dall'ex Casarini con Iannarilli a girare in angolo (finale di 0-0).