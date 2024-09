Turris-Avellino 0-0: tabellino e voti dei lupi. Redan e Vano: che errori Spicca la prestazione di Mutanda dal buon impatto da esordiente in Serie C

Le occasioni sprecate, in particolar modo da Redan in avvio e da Vano nel finale, pesano nel giudizio della prestazione dell'Avellino a Torre del Greco (finale di 0-0 al "Liguori"): una prova diversa con tante occasioni su una Turris che ha concesso tanto, ma per i lupi restano solo i rimpianti di altri 90 minuti senza il gol del vantaggio, mai centrato nei primi 6 turni di campionato, senza vittorie biancoverdi. Spicca la buonissima prestazione di Mutanda, inserito da Biancolino sin dal primo minuto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Turris - Avellino 0-0

Turris (3-4-3): Marcone; Ndiaye, Ricci, Esempio; Pugliese, Morrone (32' st Castellano), Casarini, Scaccabarozzi; Giannone (32' st Onofrietti), Trotta, Nocerino. All. Conte. A disp. Iuliano, Fallani, Cocetta, Drame, Tannor, Solmonte, Porro, Desiato

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 5, Rigione 5,5, Enrici 6, Frascatore 6 (45' st Liotti sv); Mutanda 6,5 (34' st Campanile sv), Palmiero 5, Sounas 6; D'Ausilio 5,5 (19' st De Cristofaro 6); Redan 4 (19' st Vano 4), Gori 4,5. All. Biancolino 6. A disp. Marson, Guarnieri, Benedetti, Llano, Arzillo, De Michele

Arbitro: Ancora

Ammoniti: Cancellotti (A), Sounas (A)

Recupero: 3' st