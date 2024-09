Avellino blindato e in silenzio: come sfiderà il Foggia di Capuano Le scelte di Biancolino verso la gara con i satanelli in programma domani (ore 20.45)

La scelta di proseguire nel silenzio e con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse: scorre via il weekend che porta l'Avellino alla sfida casalinga con il Foggia dell'ex Capuano, tornato sulla panchina dei satanelli dopo quattro anni e dopo l'esonero di Brambilla, definito nella serata di mercoledì (rossoneri battuti tra le mura amiche dal Giugliano). Domani, alle 20.45, sarà nuova chance per Biancolino in panchina e il "Pitone" punta alla vittoria che può dare stabilità all'idea societaria di continuare con il progetto di promozione del tecnico della Primavera in prima squadra.

Rientro per Armellino e Liotti dal primo minuto

Nell'undici iniziale Biancolino potrà contare su Armellino che, causa febbre, ha saltato le ultime due sfide di campionato. Il centrocampo dovrebbe presentare il rientro di chi fin qui era stato impiegato da difensore centrale in compagnia di Palmiero, Sounas e D'Ausilio. In attacco sarà presumibilmente occasione di riscatto per Redan, reduce dagli errori commessi a Torre del Greco. In difesa Liotti appare destinato al rientro nel ruolo di terzino sinistro. Ancora out Cancellieri, Rocca, Patierno, Tribuzzi, Toscano e lo squalificato Russo.