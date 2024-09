Avellino-Foggia 2-1, Capuano: "Giusto dare fiducia a Biancolino" Le parole del tecnico dei satanelli al termine della sfida del "Partenio-Lombardi"

"Con il ritorno di Patierno l'Avellino ha recuperato qualità in attacco e noi abbiamo fatto malissimo". Così Eziolino Capuano ha commentato il ko del suo Foggia contro l'Avellino (2-1): "Eravamo reduci da un'ora e 40 minuti di allenamento insieme e poco di più si poteva fare. - ha spiegato il tecnico dei satanelli - Siamo stati bravi nel secondo tempo e non avremmo rubato nulla con la conclusione di Orlando. Abbiamo giocato in 10 con l'espulsione di Danzi e l'Avellino ha gestito. Comunque l'Avellino ha meritato di vincere. Il primo gol nasce da un errore. Mi è piaciuto il carattere nella ripresa, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento, non da squadra di Capuano".

"Giusto dare fiducia a Biancolino"

"D’Ausilio? Giusto dire che ci ha dato problemi tra le linee. C’è stata una incapacità nelle letture. D’Ausilio è bravo, ma abbiamo sbagliato tutto, in particolar modo nel primo tempo. Se va dentro la palla di Orlando saremmo stati degli eroi, ma l’Avellino ha meritato di vincere sfruttando un primo tempo nostro di qualità minima. I contatti con l’Avellino? Non posso mai rispondere a una domanda del genere. La società ha fatto bene a dare fiducia a Biancolino ed è giusto che si goda Biancolino: giusto andare avanti con il suo allenatore. Sono convinto di risalire in classifica con il Foggia”.