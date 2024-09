Avellino-Foggia 2-1: tabellino e voti dei lupi. Patierno, ma vittoria da squadra Biancolino sarà confermato alla guida della prima squadra biancoverde

La doppietta di Patierno sblocca l'Avellino. Il ritorno della punta di Bitonto dal primo minuto garantisce la prima vittoria in campionato ai lupi con il 2-1 sul Foggia. I biancoverdi trovano imprevedibilità e ritmo rischiando solo nel finale in un match controllato e vissuto anche con la superiorità numerica nella ripresa. Biancolino guiderà l'Avellino anche nei prossimi match e i quattro punti nelle due gare in panchina dicono tutto sulla conferma. Spicca Iannarilli quando è stato chiamato in causa, ma anche D'Ausilio con Patierno MVP in virtù della doppietta siglata al rientro dopo 5 turni di assenza per infortunio.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Avellino - Foggia 2-1

Marcatori: 29' pt, 37' pt Patierno

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 6,5, Rigione 6,5 (44' st Benedetti sv), Enrici 6, Frascatore 6 (38' st Liotti sv); De Cristofaro 6,5, Palmiero 7, Sounas 6,5 (38' st Mutanda sv); D'Ausilio 7 (44' st Redan sv); Patierno 8 (18' st Vano 6), Gori 6,5. All. Biancolino 7. A disp. Marson, Armellino, De Michele, Arzillo, Solaro, Campanile, Llano

Foggia (3-4-2-1): Perina; Parodi (15' st Mazzocco), Carillo, Camigliano; Salines, Gargiulo (1' st Danzi), Tascone, Felicioli; Emmausso (1' st Orlando), Millico (1' st Zunno); Murano (34' st Santaniello). All. Capuano. A disp. De Simone, De Lucia, Vezzoni, Sarr, Silvestro, Carillo, Pazienza, Ascione

Arbitro: Renzi

Espulso: al 13' st Danzi (F)

Ammoniti: Cancellotti (A), Gargiulo (F), Tascone (F), Iannarilli (A), Salines (F), Sounas (A), Felicioli (F)

Recupero: 1' pt, 5' st