Avellino: un difensore salterà la sfida con il Crotone A Biancolino toccherà definire il profilo utile per il ruolo di terzino destro

Lunedì (ore 20.30), allo "Scida" di Crotone, Raffaele Biancolino non potrà contare su Tommaso Cancellotti. Come già chiaro nel corso della gara vinta dall'Avellino contro il Foggia (2-1), il giallo rimediato dal difensore biancoverde, il quinto in campionato, determina lo stop di un turno. Cancellotti salterà il match dell'ottava giornata del girone C.

Llano terzino, ma occhio a Cionek

Biancolino valuterà la miglior soluzione per il ruolo di terzino destro del suo 4-3-1-2. La rosa era stata immaginata per il 3-5-2 e ora l'alternativa in rosa a Cancellotti, che in carriera è stato prettamente terzino, è Manuel Llano senza dimenticare Thiago Cionek, terzino in alcune fasi stagionali negli anni scorsi in altri club, ma al momento ancora fuori lista. Quarta ammonizione, invece, per Dimitrios Sounas: il greco entra nell'elenco dei calciatori in diffida.