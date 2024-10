Avellino: le scelte di Biancolino verso Crotone Attesa per la conferenza stampa della società irpina nella ripartenza

L'Avellino corre verso l'ottavo match di campionato che dovrà certificare il rilancio dopo la vittoria ottenuta con il Foggia, la prima nel girone C 2024/2025 per i lupi. Preparazione che prosegue con alcuni recuperi e qualche dubbio che si conferma come l'attesa per la conferenza stampa della proprietà nella ripartenza con Raffaele Biancolino in panchina.

Llano verso la maglia da titolare

Il Pitone sta valutando la miglior soluzione tra passaggi obbligati, come quello relativo alla fascia destra con la squalifica di Tommaso Cancellotti per un turno, e possibilità garantite dalla rosa. Manuel Llano dovrebbe prendere il posto del terzino nella gara contro il Crotone, in programma lunedì sera. Thiago Cionek è pronto al rientro nella rosa, ma il momento utile potrebbe slittare: fiducia all'argentino per la corsia destra del 4-3-1-2.

Ballottaggio Armellino - De Cristofaro

Ritorno in gruppo per Alessio Tribuzzi nel corso della settimana di allenamenti con l'ex di turno proiettato al rientro anche nell'elenco dei convocati. Marco Armellino resta in dubbio: in panchina contro il Foggia, potrebbe sostituire Antonio De Cristofaro. In attacco Michele D'Ausilio sarà di nuovo il trequartista alle spalle di Cosimo Patierno e Gabriele Gori con Raffaele Russo, Daishawn Redan e Michele Vano pronti dalla panchina. Il pacchetto difensivo sarà rimodulato solo per l'assenza di Cancellotti. Sull'altra fascia ci sarà Paolo Frascatore con Michele Rigione e Patrick Enrici centrali.