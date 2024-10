Crotone-Avellino: le probabili formazioni, la scelta per la fascia destra Alle 20.30 la sfida che chiuderà l'ottava giornata del girone C di Serie C

Il rientro di Cionek nella lista dei 23 con l'uscita di Cancellieri: Biancolino ha definito la novità nella rosa e verso Crotone con la sfida in programma alle 20.30 allo "Scida" il difensore risale con forza nelle gerarchie biancoverdi: potrebbe giocare da terzino bloccato a destra al posto di Cancellotti superando Llano nella corsa alla maglia da titolare, ma occhio anche alla decisione sui centrali con Rigione non al top. In questo caso Cionek potrebbe far coppia con Enrici e, quindi, Llano sarebbe impiegato a destra. A sinistra Frascatore è sempre in vantaggio su Liotti. Avellino con Iannarilli tra i pali e con le conferme tra mediana e attacco: Palmiero regista con De Cristofaro e Sounas e con D'Ausilio trequartista alle spalle di Gori e Patierno. Tribuzzi torna a disposizione e parte dalla panchina, da ex contro il Crotone di Longo che non potrà contare sul portiere Sala, non convocato al pari di D'Aprile, Kolaj e Vinicius.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cionek, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D'Ausilio; Gori, Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, De Michele, Campanile, Vano

La prospettiva per i pitagorici contro i lupi

Crotone (4-2-3-1): D'Alterio/Martino; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Oviszach, Tumminello, Vitale; Gomez. All. Longo. A disp. Armini, Rojas, Stronati, Silva, Cantisani, Luis, Aprea, Akpa-Akpro, Kostadinov, Chiarella, Guerini, Groppelli, Spina, Cucinotta