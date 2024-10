Crotone-Avellino 0-4, Longo: "Al primo gol siamo usciti dalla gara" "I due cambi per infortunio? Rischio dell'alibi. Non possiamo disunirci così"

"Dopo un risultato del genere non c'è nulla da salvare, forse solo i primi 50 minuti di sacrificio". Così Emilio Longo, tecnico del Crotone, si è espresso al termine di Crotone-Avellino 0-4: "La squadra non riesce ad andare oltre la prima difficoltà. - ha spiegato il tecnico dei pitagorici - Abbiamo preso gol al 51' e siamo usciti dalla gara. Abbiamo provato a metterci a specchio in avvio di ripresa e si è denotata la difficoltà nel reggere i duelli. Abbiamo perso meritatamente. I due infortuni nel primo tempo? Le scuse possono determinare alibi. Non ci aspettavamo due cambi che hanno generato l'unico slot nella ripresa, ma c'è da fare una valutazione completa. Non possiamo disunirci così. Non si possono trovare alibi in questa fase e non dobbiamo mollare".

Amodio: "Non siamo questi"

Nel post-gara le parole anche del direttore sportivo del Crotone, Antonio Amodio: "Ci prendiamo tutti le resposanbilità. Non siamo questi. - ha spiegato il ds - Dobbiamo essere umili e cattivi. Forse torneremo sul mercato per coprire qualche infortunio e dobbiamo svoltare quanto prima. Stavamo facendo una buona partita prima del gol, ma abbiamo questi cali e dobbiamo reagire con personalità. Il presidente ci dà fiducia e dobbiamo trovare la soluzione”.