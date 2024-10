Crotone-Avellino 0-4, D'Ausilio: "È cambiato qualcosa, siamo più sereni" Il trequartista biancoverde: “Gioco tra le linee in un ruolo che mi piace e si vede"

"È una vittoria importante per puntare alle prime". Così Michele D'Ausilio al termine di Crotone-Avellino 0-4: "Ovviamente dobbiamo pensare partita dopo partita, ma abbiamo conquistato tre punti preziosi. - ha spiegato il trequartista biancoverde - Dovevamo dare qualcosa di più tutti. Ce lo siamo detti e ci siamo riusciti negli ultimi due turni di campionato. È un successo molto importante nel nostro percorso. Il mio nuovo ruolo? Il mister mi vuole lì tra le linee. È un ruolo che mi piace e si vede. Sounas? È un giocatore dal valore indiscusso. Parliamo la stessa lingua. Il rapporto con Biancolino? Il mister non coccola nessuno. Certamente è cambiato qualcosa nel gruppo, siamo più sereni e si vede in campo. A livello tattico mi trovo bene anche mezzala, ma quei 10 metri in più risultato più lucido".