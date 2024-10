Avellino: si accelera verso la sfida con la Casertana, le ultime Domenica (ore 19.30) la gara tra i lupi e i falchetti al "Partenio-Lombardi"

Ripartenza per l'Avellino al “Partenio-Lombardi”: allenamento a porte aperte nelle scorse ore prima di un lavoro che proseguirà lontano da occhi indiscreti con tre sedute pomeridiane alle 16 verso la gara contro la Casertana, in programma domenica con calcio d'inizio alle 19.30. I lupi hanno messo nel mirino la gara casalinga con l'obiettivo del tris che può certificare il rilancio definitivo della squadra allenata da tre turni da Raffaele Biancolino e che ha conquistato 7 punti con il Pitone in panchina.

Cionek e Patierno da gestione nel primo allenamento

Nella prima seduta dopo la vittoria ottenuta a Crotone lavoro differenziato per Thiago Cionek e Cosimo Patierno, ma di pura gestione. Il difensore, reintegrato domenica scorsa e in campo lunedì sera, non giocava una gara ufficiale dalla scorsa stagione dopo i mesi da fuori rosa e fuori lista. Per Patierno c'è il semplice restart in controllo dopo il recupero dal problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. In campo c'erano anche Marco Toscano e Michele Rocca che puntano allo sprint per rientrare in gruppo quanto prima.

Pianese per l'under 19, Leone per l'under 17

Nel frattempo novità per le formazioni under dopo la promozione di Biancolino e del suo staff in prima squadra. Corrado Pianese è il nuovo allenatore della formazione under 19 dell'Avellino, partecipante al campionato Primavera 2. Il tecnico, già allenatore dell'under 17 passa all'under 19 con i collaboratori Sergio Esposito, nel ruolo di vice allenatore, e Antonio Masucci. Il nuovo allenatore dell'under 17 è Jacopo Leone con Alfonso De Luca vice e Pierluigi Marano preparatore atletico.