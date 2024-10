Avellino: primi ballottaggi e un modulo che può cambiare l'attacco Le vittorie generano certezze e possibilità per lo staff tecnico

L'Avellino accelera verso la gara contro la Casertana con i lupi a caccia del tris dopo i tanti segnali di rilancio firmato nei primi tre match della gestione Biancolino. Spicca Sounas per la qualità garantita e per la centralità assunta all'interno del gruppo. Il greco ha finalmente generato quelle soluzioni offensive viste per diversi anni e che sono risultate decisive al Catanzaro per il salto di categoria e per essere protagonista anche in Serie B.

Cancelotti-Cionek, ma non solo

Sounas più libero con D'Ausilio trequartista, ma occhio al cambio di modulo in corso d'opera dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1 con il doppio trequartista, soluzione che può aprire all'ingresso di Tribuzzi, da primi secondi in campo a Crotone per l'esordio in campionato. Biancolino valuta nuove chance in una rosa profonda che ritroverà a breve Toscano, Rocca e Armellino, ancora ai box. Dopo la prestazione di Cionek con il Crotone si apre il ballottaggio per la fascia destra tra il brasiliano-polacco e Cancellotti, a disposizione dopo il turno di squalifica scontato con il rientrante favorito per la gestione fisica di Cionek, tornato in campo in gara ufficiale dopo mesi.

Tre sfide in programma domani

Ed è la vigilia di tre match nel girone C. Attesa per il derby Cavese - Turris: domani alle 20.30 la sfida tra i metelliani e i corallini al “Lamberti”. In contemporanea anche le gare Audace Cerignola - Sorrento e Trapani - ACR Messina.