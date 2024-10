Avellino-Casertana, le formazioni ufficiali: riecco Cancellotti, c'è Russo Due novità per i lupi dal primo minuto rispetto alla gara vinta a Crotone

Cancellotti terzino destro e c'è Russo al posto di Gori in attacco: ecco le scelte di Biancolino per l'Avellino contro la Casertana. Ecco le formazioni ufficiali: alle 19.30 il calcio d'inizio al "Partenio-Lombardi". Russo potrebbe essere trequartista con D'Ausilio alle spalle di Patierno.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Avellino - Casertana

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Russo, Patierno, Gori. All. Biancolino. All. Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Gori, Redan, De Michele, Campanile, Vano

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Kontek, Bacchetti, Falasca; Damian, Bianchi; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. All. Iori. A disp. Deli, Paglino, Satriano, Iuliano, Pareiko, Vilardi, Fabbri, Matese, Bianchi, Rocca, Kontek, Di Giovanni, Gatti, Collodel

Arbitro: Vogliacco