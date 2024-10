Avellino-Casertana 5-0, Biancolino: "C'è fiducia, ma pensiamo alla prossima" Il commento del tecnico dei lupi dopo la vittoria sui falchetti

"Deve essere la nostra forza: dobbiamo pensare alla prossima partita con equilibrio godendoci anche il momento nelle prime ore post-gara". Così Raffaele Biancolino ha commentato la vittoria del suo Avellino sulla Casertana (5-0): "Vanno fatti i complimenti a questa squadra per come approccia alle gare. Il cambio di passo? Non mi sbilancio anche perché si può pensare ad attacchi indiretti, ma certamente c’è più fiducia. Ho a disposizione grandi calciatori e stanno dimostrando tutta la qualità. D’Ausilio? Sembra un giocatore in più, ma bisogna ringraziare tutti i ragazzi per come consentono di far salire il livello a tutti. Bisogna saper soffrire guardando anche alle difficoltà che la squadra vive pochi giorni fa".

"Patierno? Leader riconosciuto dai compagni"

"L’entusiasmo? Si vede. Per vincere in questa piazza ci vogliono determinate caratteristiche e la volontà di vincere. Cosa è cambiato? La loro disponibilità è decisiva nell’accettare le scelte, le soluzioni che con lo staff abbiamo valutato. La carica della Curva Sud? Si fa sentire sempre. La forza dell’Avellino è stata la Curva come tutto lo stadio. Con la Curva il gol con il Foggia non lo prendiamo. Non dobbiamo regalare niente. Patierno? Va gestito, ma si allena, è sempre qui per farsi vedere dal gruppo. L’attaccante che fa gol ha sempre ragione”.