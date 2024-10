Curva Sud Avellino: "Ci stringiamo al dolore del popolo rossonero" Cordoglio da parte del tifo organizzato biancoverde. Lutto a Foggia per la morte di 3 giovani tifosi

"Ora portate in cielo i vostri colori... Ci stringiamo al dolore del popolo rossonero": striscione della Curva Sud Avellino all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio "Partenio-Lombardi". Messaggio di cordoglio da parte del tifo organizzato biancoverde per la città di Foggia e per i supporter del club rossonero in lutto per la morte di tre giovanissimi tifosi in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel viaggio di ritorno da Potenza dopo la gara giocata al "Viviani" dai satanelli. Si susseguono messaggi social e striscioni in tante città con il comunicato della Lega Pro in giornata: "Lega Italiana Calcio Professionistico esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dei tre tifosi del Foggia deceduti a causa di un incidente stradale mentre rientravano dalla trasferta di Potenza. - si legge nella nota diffusa dalla Serie C, presieduta da Matteo Marani - Alle famiglie e al club rossonero, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze di tutta la Lega Pro".