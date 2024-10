Incidente stradale a Potenza: morti tre giovanissimi tifosi del Foggia Un ventenne e due minorenni hanno perso la vita nel viaggio di ritorno

Il calcio italiano è in lutto per la morte di tre giovanissimi tifosi del Foggia in un grave incidente avvenuto in serata sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est. I supporter pugliesi erano di rientro a casa dopo la gara Potenza-Foggia (1-1). La dinamica dell'incidente stradale è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione il veicolo dei tifosi rossoneri si sarebbe scontrato con un'auto. Un ventenne e due minorenni hanno perso la vita. La Serie C è sotto choc per la tragedia. "In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie": così il club rossonero in una serata di lutto e cordoglio per la città pugliese, ma per tutto il calcio italiano, stretto attorno ai satanelli e alle famiglie coinvolte.