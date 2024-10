L'arbitro di Juventus Next Gen - Avellino: le designazioni del decimo turno Due precedenti e due vittorie per i lupi con il fischietto abruzzese

La gara Juventus Next Gen - Avellino, valida per la decima giornata del campionato di Serie C e in programma domenica (ore 15) allo stadio "La Marmora - Pozzo" di Biella, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Andrea Barcherini della sezione di Terni con Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo quarto ufficiale. Sono due i precedenti per l'Avellino con Pezzopane: due vittorie (il 4-1 sul Potenza del 9 dicembre 2023 e il 2-0 sul Brindisi del 16 marzo scorso). La foto è relativa all'ultimo match con il fischietto abruzzese.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Decima Giornata

ACR Messina - Monopoli: Luongo

Casertana - Cavese: Lovison

Crotone - Taranto: Manzo

Foggia - Catania: Di Francesco

Juventus Next Gen - Avellino: Pezzopane

Latina - Team Altamura: Milone

Picerno - Potenza: Mirabella

Sorrento - Benevento: Mucera

Trapani - Audace Cerignola: Andreano

Turris - Giugliano: Ramondino