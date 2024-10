Avellino: la Lega Pro celebra i quattro assist di D'Ausilio con la Casertana Soluzione interna tra panchina e dirigenza. Testa alla gara con la Juventus Next Gen

Tra i flash dell'ultima giornata di campionato la Lega Pro celebra la prova clamorosa di Michele D'Ausilio, autore di quattro assist nel 5-0 dell'Avellino sulla Casertana domenica scorsa. L'ex Audace Cerignola ha dato seguito a quanto fatto già nelle precedenti sfide e con Raffaele Biancolino, che l'ha lanciato nel ruolo di trequartista nel 4-3-1-2, D'Ausilio sta risultando l'uomo in più. Letture, corsa e soluzioni per i compagni: tra le linee il milanese sta assumendo un ruolo di leadership al pari di Dimitrios Sounas e di Cosimo Patierno. Ecco il trio che spicca per numeri e qualità all'interno di un undici che sta trovando continuità e certezze garantite dalla soluzione interna tra panchina e dirigenza. Per il ruolo di direttore generale e sportivo l'Avellino punta forte su Giovanni D'Agostino e Mario Aiello, presenti in ogni seduta di allenamento dal via del nuovo ciclo tecnico. Testa al match contro la Juventus Next Gen, in programma domenica (ore 15) a Biella con le ultime due sedute in Irpinia e con una rifinitura da definire nel programma di avvicinamento alla sfida con la squadra B bianconera in cui i lupi saranno seguiti almeno da 400 tifosi.