Juventus Next Gen - Avellino 0-3, Biancolino: "Mutanda? Simbolo del percorso" Il commento post-gara da parte del tecnico: quattro vittorie di fila per i lupi

"Sapevo della difficoltà della gara. Venivamo da ottimi risultati, sapevamo di affrontare una buona squadra. Siamo stati bravi a soffrire nel momento giusto e a sfruttare le nostre occasioni". Così Raffaele Biancolino per il commento di Juventus Next Gen - Avellino 0-3: "Sofferenza fino a un certo punto. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Non possiamo andare sempre a 3000 all'ora, ma i ragazzi si sono comportati benissimo. Sarà sempre più difficile, ma i ragazzi lo sanno e occorrerà dare sempre di più per mantenere il passo e il valore degli avversari e per ottenere il risultato. Non vedo stanchezza. Veniamo da partite tirate, ma sono pronti a rispondere a una stanchezza che però non vedo. D'Ausilio? Ha subito un colpo, ho preferito puntare su altri calciatori nella ripresa. Mutanda? È un lavoro fatto con l'arrivo di Noah. Sapevamo delle sue qualità e non dimentico tutti gli altri elementi delle formazioni under. È una gioia immensa. Non so chi è più felice se il ragazzo o tutta la società. Tribuzzi? Alessio ha qualità e può giocare in qualsiasi posizione del campo. Ha fatto diversi ruoli e ad alto livello".