Juventus Next Gen - Avellino 0-3: tabellino e voti dei lupi Prova di forza, di sacrificio nel momento clou, di qualità negli episodi chiave

Meno brillante, ma conta il risultato e la capacità di sprigionare qualità nei momenti utili: l'Avellino batte la Juventus Next Gen (0-3) e conferma il -6 dalla vetta occupata dal Benevento. A segno Rigione, Vano e Mutanda, sintesi del rilancio biancoverde con Biancolino in panchina. Sono tutti protagonisti, anche i calciatori aggregati in un primo momento per esigenze legati agli infortunati, ma coinvolti direttamente nel progetto tecnico tra prima squadra e settore giovanile. Risultano decisivi anche i cambi decisi dal Pitone lungo il match.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Decima Giornata

Juventus Next Gen - Avellino 0-3

Marcatori: 31' pt Rigione, 38' st Vano, 45' st Mutanda

Juventus NG: Daffara; Comenencia, Poli (30' st Gil), P. Felipe, Mulazzi; Macca (1' st Anghelè), Owusu (17' st Palumbo), Faticanti; Guerra (21' st Mancini), Papadopoulos (17' st Semedo), Afena-Gyan. All. Montero A disp. Radu, Amaradio, Ledonne, Da Graça, Citi, Perotti, Turco, Pagnucco, Peeters

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6,5, Rigione 7, Enrici 7, Frascatore 6 (25' st Liotti 6,5); De Cristofaro 7, Palmiero 6, Sounas 6,5 (42' st Tribuzzi sv); D'Ausilio 6,5 (11' st Russo 6); Patierno 6,5 (42' st Mutanda 7), Gori 6 (25' st Vano 7). All. Biancolino 7,5. A disp. Marson, Redan, Cionek, Benedetti, De Michele, Arzillo, Solaro, Campanile, Llano

Arbitro: Pezzopane

Ammoniti: Frascatore (A), Rigione (A). P. Felipe (J)

Recupero: 1' pt, 5' st