Coppa Italia Serie C: ecco data e orario di Giugliano-Avellino La prospettiva per le sfide dei quarti di finale della competizione

Giugliano-Avellino, ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C 2024/2025, si giocherà martedì 26 novembre con calcio d'inizio alle 18.30 allo stadio "Alberto De Cristofaro". La vincente della sfida affronterà in trasferta la vincente di Giana Erminio - Pro Vercelli nei quarti di finale, in programma mercoledì 18 dicembre alle 20.30.

Il calendario

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di finale

Martedì 26 novembre

Gara O5 Giugliano - Avellino (ore 18.30)

Gara O7 Potenza - Team Altamura (ore 18.30)

Gara O8 Catania - Trapani (ore 20.30)

Mercoledì 27 novembre

Gara O1 Giana Erminio - Pro Vercelli (ore 18.30)

Gara O2 Torres - Milan Futuro (ore 18.30)

Gara O3 LR Vicenza - Rimini (ore 20.30)

Gara O4 Padova - Caldiero Terme (ore 18.30)

Gara O6 Perugia - Arezzo (ore 20.30)

Modalità di svolgimento - Gli ottavi di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".

Programma quarti di finale

Mercoledì 18 dicembre (ore 20.30)

Gara Q1: vincente O1 - vincente O5

Gara Q2: vincente O2 - vincente O4

Gara Q3: vincente O6 - vincente O8

Gara Q4: vincente O7 - vincente O3

Modalità di svolgimento - I quarti di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".