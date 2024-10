Avellino: ripartenza con un dubbio, ma con l'obiettivo di alcuni rientri Testa al match con l'ACR Messina, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi"

Si riparte in casa Avellino con il primo allenamento in giornata, con la seduta di scarico per chi è stato impiegato a Biella nel 3-0 sulla Juventus Next Gen e di lavoro per il resto del gruppo e l'auspicio biancoverde è quello di novità per il centrocampo. Marco Toscano sembrava lanciato verso il ritorno tra i convocati per la gara in Piemonte dopo una settimana praticamente vissuta con i compagni di squadra sul sintetico del "Partenio-Lombardi", ma sabato scorso, alla vigilia del match, lo staff tecnico ha puntato sul riposo a scopo precauzionale per l'ex Casertana in attesa del totale recupero. Dovrebbe essere la fase giusta per il rientro vero e proprio in gruppo di Toscano, ma anche per Michele Rocca e Marco Armellino bloccati nelle ultime settimane rispettivamente da una lesione distrattiva all'adduttore lungo della gamba sinistra e da una lesione al muscolo soleo.

Armellino, Rocca e Toscano: novità per la mediana

Le potenziali novità in mediana potrebbero davvero far comodo a Raffaele Biancolino dopo l'extra-sforzo sostenuto da Luca Palmiero, Antonio De Cristofaro, Dimitrios Sounas e Michele D'Ausilio. Nell'ultimoelenco dei convocati per il reparto c'erano Alessio Tribuzzi, non ancora al top della condizione, e i giovani Vincenzo Arzillo, impiegato nel finale di gara con la Casertana, e Noah Mutanda, titolare con la Turris e a segno nei secondi conclusivi della sfida vinta a Biella. Al netto della qualità espressa dall'under, il ritorno di Armellino, Rocca e Toscano garantirebbe nuove rotazioni per un modulo che può avere evoluzioni costanti.

D'Ausilio da valutare alla ripresa

All'attesa dei nuovi riflessi dal campo per i centrocampisti si aggiunge la gestione fisica di Cosimo Patierno, Thiago Cionek, ma anche di D'Ausilio. L'ex Cerignola, autore del nono assist in campionato contro la Juve Next Gen, è stato sostituito in avvio di ripresa a causa di un colpo subito alla coscia, ma dovrebbe essere una semplice contusione con il recupero lungo la settimana che porterà i lupi alla prima di tre sfide in sette giorni (domenica l'ACR Messina in casa, mercoledì 30 a Trapani, domenica 3 il Taranto al "Partenio-Lombardi").