Avellino: testa all'ACR Messina, qualche grattacapo per Biancolino Le ultime dal "Partenio-Lombardi" alla ripresa dopo la vittoria sulla Juventus Next Gen

Ripresa al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino con la gestione fisica in avvio di settimana verso la sfida casalinga con l'ACR Messina, in programma domenica (ore 15). Classico lavoro specifico per Cosimo Patierno, sempre alle prese con il tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ma anche per Alessio Tribuzzi. Il capitolino va a caccia della miglior condizione dopo i minuti finali di gara giocati a Crotone e a Biella. Lavoro differenziato per Damiano Cancellieri, fuori lista per il campionato dopo la scelta di reintegrare Thiago Cionek, e per Michele D'Ausilio. Il colpo subito nel match con la Juventus Next Gen determina un percorso diverso, ma il problema accusato dall'ex Cerignola non desta particolare preoccupazione allo staff tecnico verso la gara di domenica. Assente Daishawn Redan a causa di un virus gastrointestinale: l'olandese non ha ancora trovato l'acuto per sbloccarsi in stagione. Seduta a porte aperte in giornata, ma anche domattina prima di un lavoro lontano da occhi indiscreti da giovedì fino a sabato, giorno della rifinitura.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì oer 16 (porte chiuse)

Venerdì ore 16 (porte chiuse)

sabato ore 15.30 (porte chiuse)