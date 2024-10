Avellino: stop per un attaccante durante l'allenamento, le ultime Alcuni recuperi, ma anche la gestione di altre pedine verso la gara con l'ACR Messina

Seconda e ultima seduta di allenamento a porte aperte per l'Avellino che proseguirà il lavoro verso la sfida con l'ACR Messina lontano da occhi indiscreti. Si conferma l'assenza di Daishawn Redan, ancora alle prese con il virus gastrointestinale. Ecco l'ulteriore fase di stand-by nell'avventura in Irpinia per l'olandese che non ha firmato né gol né assist nell'avvio stagionale: tanto atteso in estate, ancora senza il ruolo di protagonista nell'undici biancoverde.

Si ferma Vano, da valutare nelle prossime ore

Gestione fisica per Thiago Cionek, Cosimo Patierno e Gabriele Gori. Affaticamento muscolare per il fiorentino. Prosegue il lavoro differenziato per Michele Rocca, ma anche per Michele D'Ausilio, chiamato a superare il fastidio muscolare causato da un colpo subito in avvio di ripresa del match contro la Juventus Next Gen. Raffaele Biancolino può sorridere per il rientro di Marco Toscano e Marco Armellino, utile per le rotazioni a centrocampo dopo l'extra-sforzo prodotto nel reparto da D'Ausilio, Antonio De Cristofaro, Luca Palmiero e Dimitrios Sounas, a rischio squalifica con le quattro ammonizioni rimediate in campionato. Per l'attacco occhio alla condizione fisica di Michele Vano: stop nell'ultimo allenamento per l'ex Monterosi a causa di un colpo subito.