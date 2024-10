Avellino - ACR Messina 6-0, De Cristofaro: "Siamo sulla strada giusta" Il commento del centrocampista biancoverde al termine della gara vinta con l'ACR Messina

"Sono cambiati i risultati e c’è il sorriso che garantisce tanto nel lavoro settimanale". Così Antonio De Cristofaro si è espresso al termine di Avellino - ACR Messina 6-0: "Ci siamo guardati in faccia nel momento complicato, non era possibile fare quelle prove negative. Era tutto aperto, l’abbiamo capito e abbiamo trovato la quadra. Facciamo ancora cose negative, possiamo migliorare nel palleggio e ci stiamo provando con il passare delle settimane. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Il tandem con Palmiero per Sounas? Sapevo di aver sbagliato con il Giugliano a fine partita. Non c’erano tante alternative, poi sono rientrato con alcuni infortuni dei compagni. Sto trovando continuità, consento a Sounas di stare più alto. Ho le caratteristiche di inserirmi e sono contento per il gol. Il momento? I fischi non fanno mai bene, ma ci stavano in quella fase. I tifosi ci indicavano una strada diversa, quella che dovevamo centrare. La squadra è di tutti perché tutti fanno davvero parte del gruppo. Tutti devono dare il massimo anche sul piano difensivo. Ora testa alla prossima gara".