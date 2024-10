Trapani-Avellino: le probabili formazioni, dilemma trequartista Alle 20.45 la gara al "Provinciale" di Erice per la dodicesima giornata di campionato

Senza D'Ausilio e Vano e con il ritorno di Rocca e Redan: così l'Avellino ha raggiunto Trapani per la sfida della dodicesima giornata. Big match del turno infrasettimanale con il dilemma trequartista per Biancolino. D'Ausilio salterà sicuramente la gara di questa sera (ore 20.45 al "Provinciale" di Erice), quella casalinga con il Taranto e sarà rivalutato nella prossima settimana al pari di Vano. Con l'ACR Messina il Pitone ha confermato l'idea di un turnover costruito lungo i 90 minuti più che in avvio di gara e a questo punto appare presumibile l'ingresso di Tribuzzi nell'undici iniziale senza stravolgere equilibri in mediana. Il capitolino è stato inserito domenica scorsa proprio al posto di D'Ausilio e in pochi secondi ha firmato l'assist per Russo, autore del 4-0 in avvio di ripresa. L'altra ipotesi vede Sounas trequartista con un mediano in più per completare il trio con De Cristofaro e Palmiero. Rocca, Armellino e Toscano non sembrano ancora pronti per una maglia da titolare con l'under Mutanda jolly sempre pronto.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Tribuzzi; Patierno, Russo. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marsona, Cionek, Benedetti, Soalro, Llano, Liotti, Rocca, Armellino, Toscano, Arzillo, Mutanda, Redan, Gori, De Michele, Campanile

Indisponibili: D'Ausilio, Vano

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

Trapani: così dal 1' a Monopoli

Trapani (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic (25' st Gelli), Crimi (13’ st Marino), Carriero; Bifulco (13’ st Martina); Lescano (25’ st Udoh), Fall (37’ st Kanoute). All. Aronica. A disp. Ujkaj, Sabatino, Spini, Carraro, Valietti