Trapani-Avellino 1-2, Biancolino: "La classifica? No, testa solo al Taranto" Il commento del tecnico dei lupi al termine del match: un pari all'esordio, poi 6 vittorie di fila

Un pari all'esordio con la Turris (0-0) con i rimpianti per le occasioni sprecate da Daishawn Redan e Michele Vano, poi 6 vittorie di fila con 22 gol realizzati e 2 subiti quando la squadra era in vantaggio di 2 reti: 19 punti su 21 nella gestione tecnica di Raffaele Biancolino per l'Avellino: "È una vittoria sofferta, ma sofferta fino a un certo punto. - ha spiegato l'allenatore biancoverde - Un successo importante e bello e sono chiamato nuovamente a fare i complimenti ai ragazzi. La squadra lotta e deve andare avanti così come un treno. Ho a disposizione ragazzi che potrebbero giocare ovunque, forti che potrebbero giocare in qualsiasi altra squadra. Dimostrano forza, coraggio e la voglia di lottare fino alla fine. Non era facile qui a Trapani. La classifica? Non, non lo guardo e penso solo al Taranto. Dobbiamo guardare partita dopo partita con cattiveria e voglia di dare il massimo. I tifosi? Sono sempre stati la forza dell'Avellino. Dopo una trasferta così lunga dobbiamo solo ringraziarli e siamo felici di aver regalato una bella serata".