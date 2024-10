Trapani-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi, implacabili nei momenti clou Numeri clamorosi nella gestione Biancolino per i lupi

Sesta vittoria di fila dopo un primo tempo non semplice, ma chiuso in vantaggio e con una ripresa di lettura: l'Avellino vince anche al "Provinciale" di Erice e contro il Trapani vince dimostrando ancora una volta di essere implacabile nei momenti decisivi della gara. Lo sviluppo del match richiama molto la trasferta di Crotone, aperta dal gol di Dimitrios Sounas sul finale del primo tempo per un controllo totale nel secondo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Dodicesima Giornata

Trapani - Avellino 1-2

Marcatori: 43' pt Gori (A), 15' st rig. Patierno (A), 43' st Lescano (T)

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti (46' st Zuppel), Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Carraro (9' st Kanoute), Carriero; Fall (28' st Udoh), Lescano, Bifulco (28' st Spini). All. Aronica. A disp. Ujkaj, Martina, Sabatino, Gelli, Marino, Valietti

Avellino (4-3-1-2): Marson 6,5; Cancellotti 6,5, Rigione 7, Enrici 7, Frascatore 6 (34' pt Liotti 6,5); De Cristofaro 7, Armellino 6, Sounas 6,5 (33' st Tribuzzi 6); Russo 6; Gori 7 (11' st Rocca 6), Patierno 7 (33' st Redan 6). All. Biancolino 7,5. A disp. Guarnieri, Llano, Cionek, Benedetti, Solaro, Arzillo, Mutanda, Toscano, Palmiero, Campanile, De Michele

Arbitro: Lovison

Espulso: al 45' pt Llano (A, dalla panchina)

Ammoniti: Aronica (T), Carraro (T), Carriero (T), Patierno (A)

Recupero: 5' pt, 4' st