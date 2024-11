Battimelli al 36' e il Taranto sorprende l'Avellino, ko dopo 6 vittorie di fila Traversa colpita da Patierno, poi il gol della punta rossoblu: lupi sconfitti al "Partenio-Lombardi"

Secondo ko casalingo, il terzo complessivo in campionato per l’Avellino. Dopo 6 vittorie di fila i biancoverdi cadono al “Partenio-Lombardi” contro il Taranto: finale di 1-0 per i rossoblu con il gol di Battimelli al 36’. In un primo tempo di controllo e con Patierno a centrare la traversa arriva il colpo da 3 punti da parte degli ospiti. Irpini che ci provano lungo tutta la ripresa, ma risultano poco brillanti dopo 6 successi consecutivi.

Primo tempo

Torna Iannarilli tra i pali, c’è Liotti sulla fascia sinistra: queste le novità dal primo minuto per i lupi. Al 7’ Patierno va a segno, ma è immediata la segnalazione del fuorigioco. Al 10’ fallo su Gori e giallo per Verde. Al 16’ Sounas viene murato al termine di una buonissima serie biancoverde. La ricerca del vantaggio prosegue, ma senza interventi da parte di Meli. Al 28’ chance clamorosa per Speranza sul cross di Mastromonaco: il Taranto spreca l’occasione del vantaggio. L’Avellino risponde con Armellino: serpentina e conclusione piazzata di mancino, palla a lato. Al 34’ gran giocata a volo da parte di Patierno che trova la traversa a Meli battuto. All’improvviso nuovo acuto ospite: al 36’ Mastromonaco riesce a superare Sounas e crossa per Battimelli che in area colpisce di testa e batte Iannarilli (0-1). Al 43’ esce Armellino, dentro Rocca: un solo minuto di recupero e 0-1 all’intervallo.

Secondo tempo

Avvio di ripresa senza sussulti: al 55’ fuori Gori e Russo, dentro Vano e Tribuzzi. Cazzarò inserisce Zigoni per Battimelli al 63’. Tre minuti dopo buona circolazione di palla per i lupi, ma Cancellotti crossa male e consente il recupero di Meli (fallo subito dall’estremo difensore). Al 72’ Guarracino e Iervolino per Giovinco e Fiorani: altri due cambi per il Taranto. Biancolino inserisce Toscano e Redan per De Cristofaro e Liotti al 77’. La forzatura biancoverde alla ricerca del pari non produce reali effetti: Patierno sfiora il tocco utile sul lob dalla mediana, ma viene chiuso da un Taranto schiacciato, ma attento. Tra gli ionici fuori Mastomonaco, dentro Papazov. All’88’ Cancellotti per Sounas: girata di Sounas, palla di poco a lato. Sono 7 i minuti di recupero senza occasioni vere e proprie: il Taranto passa al "Partenio-Lombardi" (0-1).