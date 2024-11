Avellino-Taranto 0-1, Sounas: "Pronti a ripartire subito" Il centrocampista: "Sono sicuro che troveremo le soluzioni utili contro questo tipo di difesa"

"Non siamo stati all’altezza e non è stato il solito Avellino, quello degli ultimi 6 turni". Così Dimitrios Sounas si è espresso al termine di Avellino-Taranto 0-1: "Siamo stati lenti sulla manovra e non abbiamo trovato gioco pulito negli ultimi metri. Non abbiamo sottovalutato il Taranto. I festeggiamenti sono stati minimi e abbiamo subito posto sguardo verso la sfida di oggi. Si ritroverà entusiasmo sicuramente. Non bisogna mollare un attimo. Lo sappiamo: ci sarà da soffrire sempre e siamo pronti. La condizione fisica? Non siamo stati aggressivi, però analizzeremo questo dettaglio in poco tempo. Ripartiremo martedì verso la gara di Potenza. Ho provato a dare tutto. Nel secondo tempo il Taranto si è chiuso, negli ultimi metri non abbiamo fatto bene. Sappiamo che l’atteggiamento di diverse squadre sarà così, ma sono sicuro che troveremo le soluzioni utili per battere queste difese. Ringrazio i tifosi perché anche dopo una sconfitta ci hanno applauditi".