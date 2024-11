Avellino: il ritorno del terzino bloccato, le possibili novità a Potenza La sfida del "Viviani" è ormai dietro l'angolo: l'obiettivo del rilancio immediato per i lupi

Marco Toscano a centrocampo e l'ipotesi di un cambio in difesa motivato dalla gestione fisica di Daniele Liotti e dall'assenza di Paolo Frascatore con Patrick Enrici da terzino sinistro bloccato nell'undici titolare contro il Potenza (gara al "Viviani" domani con calcio d'inizio alle 12.30). Ecco le possibili novità di formazione per l'Avellino. Nel caso di Enrici terzino può tornare titolare Thiago Cionek, schierato da esterno destro bloccato nella linea a 4 nel match vinto a Crotone subito dopo il ritorno nell'elenco dei calciatori a disposizione in campionato: il polacco-brasiliano da centrale in compagnia di Michele Rigione con Tommaso Cancellotti terzino destro. Occhio alle soluzioni offensive: lontano da occhi indiscreti Raffaele Biancolino sta valutando il restyling dopo il ko casalingo con il Taranto che ha certificato il calo fisico con l'assenza di Michele D'Ausilio. L'ex Cerignola non è al top e Alessio Tribuzzi scalpita per il ruolo di trequartista. Il modulo 4-2-3-1 può determinare Cosimo Patierno punta centrale con Tribuzzi, Raffaele Russo e Dimitrios Sounas alle spalle e con Antonio De Cristofaro e Toscano mediani.