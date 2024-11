Adorante: "La sfida Benevento-Avellino? Conterà la forza del gruppo" L'attaccante della Juve Stabia: "È stato il valore che ha fatto la differenza nella scorsa stagione"

Cresce l'attesa per Benevento-Avellino, in programma domenica (ore 17.30) al "Vigorito" e l'attaccante della Juve Stabia, Andrea Adorante, ora protagonista in Serie B con le vespe e vincente nella scorsa stagione con i gialloblu nel girone C di Serie C, si è espresso così sul big match nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel: "Non credo che il campionato sia diverso. Il girone C è sempre il più difficile tra i tre della Serie C, ci sono grandi squadre con piccole che danno filo da torcere alle big. È il girone più complicato. Non vedo grandi differenze rispetto allo scorso anno. Le big fanno fatica con le piccole e anche per questo mi ricorda il campionato che abbiamo vinto".

"La gara ci farà divertire"

"Benevento-Avellino? Sarà una partita bellissima. Il Benevento punta ad allungare, l'Avellino vuole accorciare il divario. Sarà una gara che ci farà divertire. La Juve Stabia dello scorso anno? La forza è stata il gruppo dentro e fuori dal campo. Appena entrai nello spogliatoio capii subito il valore di quella squadra. È il primo dettaglio per la vittoria con fame e determinazione. Eravamo e siamo un gruppo giovane e l'ambizione ci ha portati a fare grandi cose. L'attaccante che mi ha colpito in questi primi turni in C? Ci sono tante punte che hanno solo bisogno di fiducia e di esprimersi con la fortuna di trovare al posto giusto al momento giusto".