Benevento-Avellino, Biancolino: "Dobbiamo dimostrare il nostro valore" La vigilia del derby tra i giallorossi e i biancoverdi al "Vigorito"

"Abbiamo vissuto il pre-gara come accaduto per le altre partite. Sarà una gara importante e ce la giochiamo": così Raffaele Biancolino verso il derby Benevento-Avellino, in programma domani (ore 17.30) al "Vigorito": "I recuperi di D'Ausilio, Frascatore e Palmiero? Ci sono buone possibilità, abbiamo un altro allenamento e vedremo cosa potranno fare. - ha spiegato il tecnico dei lupi alla vigilia del match - Valuterò la miglior soluzione tra la mia idea di calcio e i valori dell'avversario. Dobbiamo insistere sul nostro gioco e sulle nostre idee".

"Sono tutti importanti in tutti i ruoli"

"La difesa con Enrici terzino? Sarebbe un peccato togliere Liotti, togliere Frascatore... Sono tutte idee giuste. Dobbiamo pensare da squadra e da gruppo. Tutti sono importanti. Cionek è stato inserito, è un giocatore importante sia in campo che fuori. Sono tutte idee e vedremo: è una buona idea. L'attacco? Non voglio essere ripetitivo, tutti i calciatori possono dare qualità diverse garantendo un livello molto alto. Redan? Lo vedo diverso, pronto, ha iniziato a carburare all'interno del gruppo. L'assenza dei tifosi in un match importante? Il passaggio è mentale, non dobbiamo farci prendere dall'ansia, non è l'ultima partita. Sappiamo che è una partita dal sapore diverso, è un derby, ma è un match che vale gli stessi punti delle altre gare. Giocheremo come nelle altre sfide, ma cui occorre sempre dare qualcosa in più a prescindere dall'avversario. L'assenza dei tifosi è una sconfitta per tutti. Era già chiaro: i tifosi fanno tanti sacrifici, è un peccato. Tribuzzi? Con le sue qualità può essere utile in qualsiasi tipo di gara".