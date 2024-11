Benevento-Avellino 2-2, Biancolino: "Risposto colpo su colpo, un peccato" "Dovevamo essere più decisi in alcune situazioni nella ripresa. Ora testa al Catania"

"L'Avellino ha risposto presente sin dall'inizio e lungo la gara. È un peccato prendere un gol così a pochi minuti dalla fine. Brucia un po', ma dobbiamo pensare subito alla prossima e si riparte dalla prestazione di oggi". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Benevento-Avellino 2-2: "L'Avellino ha risposto colpo su colpo. Ci voleva un po' di forza e decisione in più, ad esempio nella situazione con Rocca e il passaggio in area. Dispiace perché l'avevamo messa nel senso che volevamo. - ha spiegato il tecnico dei lupi - D'Ausilio? Michele è un giocatore importante, non era al top, ha fatto ciò che gli ho chiesto. Lo richiamavano quando si faceva trovare spalle alla porta e non lo voglio in quella situazione. Ora pensiamo al Catania: il percorso è sempre difficile, una vittoria faceva morale, era importante per noi, per i tifosi, per il ragazzo che è in ospedale, volevamo dedicare la vittoria anche a lui. Nei fatti arriva un punto che va bene a loro e poco a noi, ma dobbiamo ripartire subito".

"Liotti per Patierno? Convinto della scelta fatta"

"Ci siamo abbassati un po' troppo, vero, ma mancavano pochi minuti. Stavamo vincendo ed era giusto risultare coperti. Sulla loro fascia destra attaccavano con decisione. Dispiace, ma non ne risentiremo mentalmente. Ci prendiamo la prestazione. Dispiace per come è arrivato il gol alla fine. È un buon punto per il Benevento più che per l'Avellino per quanto si è visto. Liotti per Patierno? Dopo è più semplice commentare le scelte. Con il gol subito risulta facile dire che non era la scelta giusta. Si sarebbe detta la stessa cosa con un cambio attaccante per attaccante e gol subito. Mi prendo la prestazione, quanto abbiamo fatto e vado avanti per la mia strada. Ho visto una squadra tosta e che si vuole far sentire. Tutto chiarito con gli avversari: è il bello del calcio e dei derby, finisce tutto lì in campo. Avellino e Benevento si legano ad altre squadre: Catania, Trapani e altre formazioni possono vincere il campionato. Ad esempio c'è il Cerignola e il Potenza: sta guadagnando punti".