Trasferte: Monopoli-Avellino con "giudizio sospeso" del Viminale Invito alla Lega di interessare i club a non far partire la prevendita biglietti

La prevendita biglietti per Avellino-Catania è iniziata martedì con la sottolineatura da parte del club irpino. "In attesa delle decisioni del Gos al momento è sospesa la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sicilia": provvedimento che diventerà presumibilmente ufficiale in queste ore con la trasferta vietata ai tifosi etnei come accaduto nella scorsa stagione tra campionato e playoff con il medesimo provvedimento per i supporter biancoverdi nella gare del "Massimino". Emerge la criticità rilevata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive anche per Monopoli-Avellino, gara in programma lunedì 2 dicembre alle 20.30 al "Veneziani". Nella determinazione numero 50 pubblicata martedì la gara è stata inserita tra quelle con giudizio sospeso con l'invito alle Leghe di interessare i club affinché non siano avviate le prevendite biglietti.

I dettagli dal comunicato ONMS

"Per gli incontri "Gubbio - Pescara" (Serie C, in programma il 30 novembre 2024(, "Sambenedettese - Teramo (Serie D, in programma il 1 dicembre 2024), "Roma - Atalanta" (Serie A, in programma il 2 dicembre 2024), "Monopoli - Avellino" (Serie C, in programma il 2 dicembre 2024), e "Lazio - Napoli" (Serie A, in programma il 5 dicembre 2024) l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi". Clicca qui per il documento