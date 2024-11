Avellino-Catania: continuità nella formazione nel nuovo big match Due possibili ballottaggi tra difesa e attacco verso la gara in programma sabato

Si profila la conferma dell'undici titolare proposto nel derby con il Benevento in casa Avellino. Sabato (ore 15) i lupi ospiteranno il Catania in una gara che vedrà l'assenza dei tifosi etnei al "Partenio-Lombardi" e dopo il rientro di Paolo Frascatore, Luca Palmiero e Michele D'Ausilio già dal primo minuto al "Vigorito" si va verso la continuità di formazione a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto e legate allo sviluppo degli allenamenti, a porte chiuse sin dalla ripresa del torneo. Ballottaggio tra Michele Rigione e Thiago Cionek, il primo titolare domenica scorsa, l'altro invece impiegato dal primo minuto a Potenza, per far coppia con Patrick Enrici in difesa e tra Gabriele Gori e Raffaele Russo con il primo favorito. Nel pomeriggio allenamento a porte aperte per il Catania al "Massimino" con ingresso dei tifosi in tribuna A.