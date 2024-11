Avellino-Catania 2-2: tabellino e voti dei lupi, -8 dalla vetta Terzo pareggio consecutivo: gli irpini non vincono da quattro gare

Irpini a -8 dalla vetta dopo la vittoria del Benevento a Taranto e il pari, il nuovo 2-2, per l'Avellino con il Catania. Redan diventa protagonista con una doppietta, ma non basta: l'olandese va a segno per cancellare i vantaggi firmati da D'Andrea e Stoppa per gli etnei avanti nel primo e nel secondo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Avellino - Catania 2-2

Marcatori: 40' pt D'Andrea (C), 3' st, 37' st Redan (A), 10' st Stoppa (C)

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 5,5; Cancellotti 5, Rigione 5,5, Enrici 6, Frascatore 6 (18' st Liotti 5); De Cristofaro 5,5 (18' st Rocca 5), Palmiero 6,5, Sounas 5 (32' st Russo 6); D'Ausilio 5,5 (48' st Toscano sv); Patierno 4,5 (32' st Campanile 6), Redan 7,5. All. Biancolino 6. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Cionek, Arzillo, Mutanda, Armellino, Gori, Vano

Catania (3-4-1-2): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Carpani (41' st Quaini), Verna, Jimenez, Raimo; Stoppa; D'Andrea (21' st Luperini), Inglese. All. Toscano. A disp. Butano, Adamonis, Allegra, Forti

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Carpani (C), Palmiero (A), D'Andrea (C), Di Gennaro (C), Bethers (C), Jimenez (C)

Recupero: 2' pt, 4' st