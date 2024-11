Avellino-Catania 2-2, Biancolino: "Un'occasione persa" Il commento del tecnico dei lupi al termine del match al "Partenio-Lombardi"

"È un'occasione persa perché vedendo le occasioni e la prestazione abbiamo avuto la forza di riprenderla sempre e continuare a giocare. Sono stati bravi a chiudere alcuni spazi, ma siamo arrivati vicini al gol in diverse situazioni". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Catania 2-2: "Occorreva maggior cattiveria. Redan? Molto bene. Sapevo che stava crescendo, che la condizione fisica stava aumentando ed è uno di quelli che può dare tanto all'Avellino. - ha spiegato il tecnico dei lupi - È un investimento ed è un calciatore importante come tutti gli attaccanti che ho a disposizione. Campanile? È un giocatore che conosco da due anni. So quello che mi può dare e vedendo l'avversario sapevo che poteva garantirmi le caratteristiche giuste. Ho una rosa profonda e tanti giocatori che possono fare bene. Gori? Non è una bocciatura. Sta benissimo e ha la mia fiducia. Il discorso vale per tutti. Mi servivano le caratteristiche di Alessandro (Campanile, ndr) e per questo motivo l'ho inserito. La discontinuità di ritmo lungo la gara? Stiamo continuando ad allenarci e mettere benzina. C'è un po' di difficoltà nelle attenzioni. Bisogna restare concentrati. A gennaio si faranno delle scelte, ma ora conta pensare a chiudere bene fino al giro di boa".