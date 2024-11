Avellino tra le nuove opportunità da garantire e la necessità di rilancio È la vigilia dell'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C con il Giugliano al "De Cristofaro"

Allenamento nella mattinata di domenica, da ripresa immediata dopo il pari con il Catania (2-2) e alle 15.30, al "Partenio-Lombardi" sarà già rifinitura verso un impegno ufficiale. Domani (ore 18.30) l'Avellino sarà ospite del Giugliano al "De Cristofaro" per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C. Sembra profilarsi un ampio turnover, inevitabile perché l'obiettivo principale resta il campionato nonostante il ritardo di 8 punti dalla vetta occupata dal Benevento, ma per certi aspetti traspare la necessità di rilancio che passa per una vittoria.

Cattiveria evocata da Biancolino e che sta mancando ai lupi

Tre punti nelle ultime quattro giornate con tre pareggi e una sconfitta dopo 6 vittorie di fila: l'Avellino di Raffaele Biancolino non può essere definito in crisi, ma allo stesso tempo ha subito una frenata, frutto anche di episodi. La traversa colpita da Cosimo Patierno sullo 0-0 con il Taranto nell'unico ko (0-1) nella gestione tecnica del Pitone, il rigore sbagliato dal pugliese sullo 0-0 con il Catania (2-2), il gol subito a pochi minuti dal triplice fischio a Benevento (2-2). L'episodio, sfruttato con decisione nella striscia di successi, sembra voltare le spalle a un gruppo che nel rilancio ha saputo conquistarselo e che forse dopo Trapani ha dato per fatto il rientro sul primo posto e il ruolo da leader nel girone C.

Dicembre chiave verso il mercato

Non è bastato l'avviso che Biancolino ha sempre ribadito. Un calo è palesato dai numeri e dai risultati degli ultimi quattro match, ma l'occasione per rendere i dubbi dell'ambiente in nuove certezze è tutta legata al mese di dicembre che risulta, a questo punto, spartiacque. A Monopoli, con il Sorrento, in trasferta per sfidare il Team Altamura per il giro di boa con l'apertura della seconda fase del girone C con la gara casalinga con il Picerno ultima del 2024: è questo il cammino che attende l'Avellino, ma con l'occasione Coppa Italia. Giugliano sarà tappa utile per garantirsi nuove opportunità con il rush finale anche verso il mercato invernale.