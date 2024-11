Giugliano-Avellino 2-4, Marson: "Subito testa al Monopoli" Toscano: "Siamo tutti a disposizione del mister e coprirò i ruoli che vorrà lui"

"Siamo contenti. Affronteremo un altro match nella competizione. Non è scontato vivere questo tipo di gare, con il Giugliano in trasferta. Abbiamo dato una risposta da squadra e abbiamo lottato per tutti i 90 minuti". Così Leonardo Marson si è espresso al termine di Giugliano-Avellino 2-4: "Il girone A? Sicuramente ci sono delle differenze. Dovremo essere bravi a calarci nella parte da intepretare. - ha spiegato l'estremo difensore biancoverde - Può essere diversa, ma può essere un'altra gara utilissima nel percorso. Iannarilli? Abbiamo un ottimo rapporto, ci alleniamo con serietà, armonia e poi il mister fa le scelte. È tutto molto semplice. Biancolino? È entrato benissimo nel nostro gruppo dandoci fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo avuto due giorni per preparare questa gara, ci siamo concentrati e ci tenevamo a fare bene”

Toscano: "Bravi a firmare il rilancio nella ripresa"

"Abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo, ma dovevamo fare meglio. Siamo stati ancora più bravi nella ripresa. - ha affermato Marco Toscano al termine del match - Dovevamo prendere un po' di fiducia. Erano errori individuali sia per me che per Marco. Eravamo noi chiamati a inserirci meglio. Siamo tutti a disposizione del mister e coprirò i ruoli che vorrà lui. Siamo tutti pronti per il gruppo. Il Monopoli? Basta guardare la classifica, è una squadra fastidiosa, sa giocare per i primi posti anche come ambiente. Ora testa al prossimo match e al lavoro settimanale. La Coppa Italia? In questo momento non guardiamo a lungo termine, ma solo alla prossima partita. Pensiamo al Monopoli".