Avellino: inibizione per un dirigente, ammenda al club

Luca Palmiero non sarà a disposizione di Raffaele Biancolino per la sfida Monopoli-Avellino, in programma lunedì (ore 20.30) al "Veneziani". Dalle decisioni del giudice sportivo arriva la conferma del quinto giallo in campionato, rimediato dal centrocampista nel 2-2 con il Catania. Palmiero salterà la gara del diciassettesimo turno. Inibizione fino al 26 dicembre per il team manager dell'Avellino, Antonio Moscaritolo, espulso con il direttore sportivo degli etnei, Daniele Faggiano, nel corso del match di sabato scorso. Per il ds del Catania medesima inibizione e c'è anche un'ammenda. Per l'Avellino sanzione di 1500 euro per "l'indebita presenza di un soggetto non identificato, ma riconducibile alla società - si legge nel provvedimento - il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l'arbitro a interrompere la gara per circa un minuto. Al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione". Clicca qui per il comunicato ufficiale della Lega Pro.

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 26 dicembre 2024 ad Antonio Moscaritolo (Avellino) "A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il sig. Faggiano venendo prontamente fermato da un tesserato avversario; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale)"

Ammenda di 1500 euro all'Avellino "per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale)"