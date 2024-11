L'arbitro di Monopoli-Avellino: ha già diretto i lupi in stagione Lunedì (ore 20.30) la sfida al "Veneziani" per il diciassettesimo turno

La gara Monopoli-Avellino, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C e in programma lunedì (ore 20.30) al "Veneziani", sarà diretta da Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti della sezione di Como e Nicola Di Meo della sezione di Nichelino e con Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. Sono tre i precedenti con Ancora per l'Avellino: una vittoria (Avellino-Vibonese 3-1 del 14 aprile 2022 nel girone C di Serie C), un pareggio (Turris-Avellino 0-0 del 24 settembre scorso) e una sconfitta (ACR Messina-Avellino 1-0 del primo ottobre 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Benevento - Audace Cerignola: Turrini

Casertana - Potenza: Dini

Catania - Cavese: Allegretta

Foggia - Crotone: Frasynyak

Juventus Next Gen - Taranto: Poli

Latina - Picerno: Gauzolino

Monopoli - Avellino: Ancora

Sorrento - Giugliano: De Angeli

Team Altamura - Trapani: Mazzoni

Turris - ACR Messina: Burlando