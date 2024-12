Colombo: "Rispetto per l'Avellino, il Monopoli non dovrà limitarsi a ripartire" Il tecnico dei pugliesi: "Da qui alla fine dovranno centellinare i passi falsi, ma sono molto forti"

Alberto Colombo ha presentato Monopoli-Avellino in conferenza pre-gara. "Se non succede nulla nelle ultime ore, nei convocati rispetto alle giornate precedenti rientreranno De Risio e Pace. - ha affermato - Gli unici assenti ad oggi sono Calvano e Cascella. Tutti presenti quindi e non mi sembra vero di aver un numero così elevato di giocatori a disposizione. C'è chi non è al top, ma ho ricevuto segnali positivi come per De Risio e Pace. Hanno dimostrato di aver superato i loro problemi muscolari e di essere a disposizione. Le scelte? Stiamo facendo delle valutazioni, ma dovrebbero i due rientranti essere più utili a gara in corso che dall'inizio. Dipenderà però anche dall'evoluzione del match e dalla vigilia".

"Chiamati a fare bene entrambe le fasi di gioco"

Sull'Avellino il tecnico del Monopoli si è espresso così: "È una squadra di estrema qualità. Se riavvolgiamo il nastro delle dichiarazioni alla vigilia del torneo, doveva vincere il campionato per il mercato svolto. Il campionato è, però, complicato e ti mette davanti a delle difficoltà. L'Avellino si è saputo riprendere dopo un inizio non semplice e in una piazza in cui sia ha fame di calcio e di vittorie non è affatto semplice ripartire durante la stagione. La bravura del gruppo, garantita anche il cambio di allenatore che ha inciso, ha riportato la squadra in alto. Per puntare a fare meglio dovrà centellinare i passi falasi, però ha indubbio valore anche nelle rotazioni. Ha tante frecce ed è tra le rose più forti se non la più forte. Da qui alla fine usciranno i veri valori e potrà recuperare il tempo perso. È una rosa completa che può mettere in diiffocltà chiunque. Noi dovremo avere rispetto di loro, ma il campionato dimostra che con le nostre qualità possiamo fare una gara in cui la libertà mentale ci può far spingere e si possono fare bene le due fasi. Rispetto in difesa, ma in attacco non dobbiamo limitarci alla ripartenza. Ci vorrà capacità di osare e costruire".