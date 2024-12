Avellino-Sorrento: i convocati, lupi senza un centrocampista È la vigilia del match casalingo per i lupi contro i costieri

Noah Mutanda ha accusato un risentimento all’adduttore della gamba destra. Il centrocampista dell’Avellino non sarà a disposizione di Raffaele Biancolino per la sfida casalinga con il Sorrento, in programma domani alle 17.30. Mutanda ha già avviato un programma di terapie sotto osservazione dello staff medico del club. Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024.

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano