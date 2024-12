Avellino-Sorrento: le formazioni ufficiali, novità per mezzala e trequartista Così dal primo minuto al "Partenio-Lombardi" per la sfida tra gli irpini e i costieri

Ecco Avellino-Sorrento al "Partenio-Lombardi" e Biancolino punta su Rocca da mezzala sinistra al posto di Sounas in panchina e su Russo da trequartista (D'Ausilio è tra i convocati, ma non in condizione per giocare dal primo minuto). In attacco c'è Redan con Patierno.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Avellino - Sorrento

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Rocca; Russo; Redan, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Cionek, Liotti, Toscano, Armellino, Arzillo, Sounas, Tribuzzi, D'Ausilio, Vano, Gori, Campanile

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Carotenuto, Blondett, Di Somma, Todisco; Cuccurullo, De Francesco, Cangianiello; Guadagni, Musso, Bolsius. All. Barilari. A disp. Harraser, Albertazzi, Colombini, Fusco, Scala, Riccardi, Colangiuli, Polidori, D. Russo, Cadili, A. Esposito, Palella, Lops, M. Esposito

Arbitro: De Angeli