L'Avellino si sblocca: i lupi battono il Sorrento (1-0), decisivo De Cristofaro Sofferenza nel finale, tre punti preziosi per il rilancio biancoverde in classifica

All'Avellino basta il gol di De Cristofaro al 7' per battere il Sorrento. Risultato di 1-0 al "Partenio-Lombardi". Sofferenza nel finale per la squadra irpina che conquista tre punti preziosi. Quota 29 per i lupi, da rilancio dopo 4 pareggi di fila e cinque turni senza vittorie.

Primo tempo

Biancolino punta su Rocca mezzala sinistra al posto di Sounas e su Russo trequartista (D'Ausilio parte dalla panchina) con Redan al fianco di Patierno in attacco. Avvio deciso dei lupi che passano al 7'. De Cristofaro va a bersaglio con la conclusione deviata da Blondett e garantita dalla corsa di Russo sulla corsia mancina (1-0). Al 20' l'Avellino trova anche il raddoppio: punizione di Russo che batte Del Sorbo, ma la posizione di Patierno, in fuorigioco, determina il fischio arbitrale e si conferma l'1-0. Al 26' ci prova Bolsius, controllo per Iannarilli. Sul finale del primo tempo altra chance con Todisco vicino al pari (1-0 all’intervallo)

Secondo tempo

Nella ripresa dentro subito Gori al posto di Redan. L’Avellino cala leggermente per intensità nel secondo tempo. Sounas per De Cristofaro e D’Ausilio per Russo al 58’: occasione per i lupi con Rocca che cerca l’assist per Patierno. Poco dopo ci prova Musso e Iannarilli chiude su una bella conclusione della punta rossonera. Gori va di soluzione personale e spara alto sprecando una buonissima chance. Al 76’ l’estremo difensore biancoverde gira in angolo il tentativo di Todisco dalla distanza. Al 77’ dentro Armellino per Palmiero e Vano per Patierno. L’Avellino soffre nel finale, non chiude il match con Gori e Vano. Conferma dell'1-0 fino al triplice fischio.