Avellino-Sorrento 1-0, Barilari: "Peccato, bravi a restare in partita" Le parole del tecnico dei costieri nel post-gara del "Partenio-Lombardi"

“L’Avellino non l’ha chiusa, non ha fatto il secondo gol e siamo stati bravi a restare in partita e abbiamo creato i presupposti per pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Usciamo con rimpianti, ma guardiamo avanti. Qualche partita la vinceremo giocando così sicuramente”: così Enrico Barilari, tecnico del Sorrento, al termine del match perso dai costieri contro l’Avellino (1-0) al “Partenio-Lombardi”. “Gli obiettivi? Mi auguro che tutte possano finire il campionato. Abbiamo un buon vantaggio sulla zona salvezza. Ora avremo sfide importanti e non può passare il messaggio che stiamo lottando per altri obiettivi. Puntiamo alla conferma in C e a giocare in casa. Vorremo tornare quanto prima a Sorrento per le gare casalinghe. Il primo obiettivo è la salvezza. Ci sono tante squadre che vogliono i playoff. Sarà una lotta lunghissima. Il mercato? Se c’è qualcosa da spendere la società non si è mai tirata indietro. Non sono però convinto che la squadra sia in difficoltà dal punto di vista offensivo. L’Avellino? Mi ha impressionato in attacco, ha una produzione offensiva devastante. In difesa ha saputo reggere benissimo”.