FOTO | Avellino: Russo e Rocca preziosi nell'1-0 sul Sorrento Con il Team Altamura allo stadio "D'Angelo"e non al "San Nicola": ore decisive

Ripresa immediata nel day after di Avellino-Sorrento per i lupi perché sarà settimana corta. Venerdì (ore 20.30) la squadra biancoverde sarà ospite del Team Altamura. I pugliesi vogliono vivere la prima vera gara casalinga della stagione con il ritorno al "D'Angelo". Saranno decisive le prossime ore per capire se davvero per l'Altamura sarà ritorno a casa, annunciato nei giorni scorsi dal club anche sui canali ufficiali social. Si attende il via libera definitivo. In caso contrario sarebbe conferma del "San Nicola" come campo da gioco per i match interni anche per l'ultima sfida del girone d'andata prima di un presumibile rientro al "D'Angelo" per il primo incontro casalingo del 2025. Nel frattempo, dall'1-0 sul Sorrento spiccano le prove di Raffaele Russo e Michele Rocca. Raffaele Biancolino ha puntato sull'ex Messina da trequartista e sull'ex Catania da mezzala sinistra con ottimi risultati dal primo minuto: ulteriori risorse nella rosa profonda con i titolari della gestione del Pitone (Michele D'Ausilio e Dimitrios Sounas) non al top della condizione in questa fase.

La fotogallery del match | La fotogallery dei tifosi

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 11 (porte chiuse)

Martedì ore 11 (porte chiuse)

Mercoledì ore 15.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 15 (porte chiuse)